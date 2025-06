Lo scorso pomeriggio una pattuglia dell’Ufficio di PG del Comando Castanese, traeva in arresto un soggetto per spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di una area boschiva al confine tra Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo.

Spacciatore nei boschi catturato dalla Polizia Locale

L’equipaggio in servizio di controllo del territorio notava un via vai di tossicodipendenti, provenienti dalla predetta area. Nel procedere a verifica, addentrandosi nella fitta vegetazione, gli operanti costatavano la riattivazione di una nota “piazzola di spaccio”, cogliendo in flagranza di reato due soggetti di nazionalità nordafricana i quali alla vista dei poliziotti locali opponevano resistenza attiva cercando di guadagnarsi la fuga brandendo pugnali ed addirittura lanciandone uno contro gli operanti che dopo un inseguimento a piedi nel bosco, riuscivano con non poca fatica a bloccarne uno traendolo in arresto.

Sottoposto a perquisizione personale venivano rinvenuti addosso allo stesso oltre cento grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, eroina ed hashish e telefoni cellulari utilizzati per la compravendita con i clienti. Sequestrato anche il bilancino di precisione utilizzato per la pesa delle dosi di droga, il materiale di confezionamento, un pugnale di oltre 30 cm ed un coltello.

L'arresto dello spacciatore

Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici il soggetto veniva identificato in H.M., classe 1991, di nazionalità marocchina; sentita la procura di Busto Arsizio, dopo gli atti di rito veniva tradotto ed associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il presente comunicato è diffuso al fine di garantire il diritto d’informazione e cronaca costituzionalmente garantito, nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Un particolare ringraziamento giungeva da parte dell’Assessore alla Sicurezza e Polizia locale della Città di Castano Primo Dott. Carlo Iannantuono “per l’operato e la professionalità dimostrata nelle attività di controllo del territorio e repressione dei reati. Questa operazione si inserisce in più ampio contesto di attività di sicurezza reale atte a reprimere i diversi fenomeni criminali.”