Spacciatore in motorino, droga nascosta tra le sigarette e nel casco

Spacciatore arrestato dai Carabinieri di Novate: con sè aveva la droga, che aveva cercato di nascondere.

Spacciatore in motorino

E' stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: lo spacciatore, 21enne italiano, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Novate nel pomeriggio di ieri, sabato 29 ottobre 2022, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

La droga nascosta

I militari lo hanno fermato intorno alle 17.30, in via Trento e Trieste a Novate Milanese, per un controllo. Il giovane era in sella al suo motociclo. Era nervoso, i militari hanno effettuato una perquisizione personale trovandogli nelle tasche del giubbotto una busta di cellophane trasparente contenente tre involucri di cocaina da 0,5 grammi cadauno; nascosti nel pacchetto di sigarette vi erano poi 2,6 grammi di hashish e poi un'altra busta, stavolta nascosta all'interno del casco, contenente 12 dosi di cocaina dal peso di 1,2 grammi ciascuna e la somma di 390 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento, la somma di 280 euro in contanti, un involucro con 0,55 grammi di cocaina e due involucri, uno da 1,5 e uno da 0,83 grammi di hashish.