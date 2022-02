Spacciatore fugge all'alt e minaccia agente con un coltello

L'intervento contro lo spaccio

Gli agenti di Rho hanno fermato due uomini: nella fuga uno di loro ha tentato di accoltellare un ufficiale.

La Polizia Locale di Rho ha arrestato ieri, 9 febbraio 2022, due spacciatori che vendevano cocaina all'interno del parchetto dell'ospedale.

Gli arresti da parte degli agenti

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei consueti controlli dei parchi cittadini, gli agenti della Polizia Locale di Rho hanno fermato tre soggetti e successivamente procedevano all'arresto di due di questi, G.L., di anni 35 e V.M. di anni 29, entrambi pluripregiudicati con a carico vari precedenti e arresti per spaccio.

Gli uomini del Comando Rhodense, in servizio in uniforme e in abiti civili, si appostavano nel parco adiacente l'Ospedale di Rho in via Legnano, dove alcuni cittadini avevano segnalato episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Seduto su una panchina, gli agenti notavano seduto il 29enne, persona già conosciuta per reati specifici di droga, oltretutto già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma presso le Forze di Polizia.

L'arrivo dell'acquirente e la fuga

Poco dopo, sempre nel parco giungeva un altro soggetto, rivelatosi poi un cliente, che veniva visto acquistare una dose di cocaina per un importo di 30 euro. L'acquirente subito fermato è stato identificato e verrà poi segnalato quale consumatore di stupefacenti alla Prefettura di Milano. L'ufficiale ha tentato poi di identificare lo spacciatore ma il 35enne si dava alla fuga si dava alla fuga in direzione corso Europa.

Nel corso dell’inseguimento a piedi, ad un certo punto, il fuggitivo girandosi verso il Vice Commissario e brandendo un coltello lo minacciava con il fine di farlo desistere. L'Ufficiale, se pur in pericolo, intimava all'uomo di buttare il coltello e di fermarsi, ma lo stesso tentava nuovamente la fuga non riuscendovi perchè placcato, immobilizzato a terra e disarmato: l'uomo ha tentato infine di mordere il personale per sottrarsi all'arresto, ma veniva ammanettato e condotto al Comando Savarino.

La fuga dell'altro spacciatore

Nello stesso momento, una pattuglia del nucleo controllo del territorio, intercettava l'italiano classe 1992, in fuga nel tentativo di rientrare presso la propria abitazione di Rho. Arrestato è stato successivamente perquisito e trovato con 20 grammi di cocaina, 6 grammi di Marijuana oltre che al coltello multiuso usato per minacciare gli agenti. Nelle tasche venivano trovati 100 euro in contanti, che, considerati provento dell'attività illecita, venivano sequestrati. G.L. veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. V.M. veniva arrestato per spaccio di cocaina in flagranza, avendo ceduto lo stupefacente a una terza persona e in presenza degli agenti. Gli arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, venivano trattenuti presso la camera di sicurezza del Comando in attesa dell'udienza di convalida nella giornata odierna.

In pochi giorni sono state arrestate 3 persone tutte con precedenti penali con l'accusa di "spaccio di sostanze stupefacenti" e circa 1 kg di droga.