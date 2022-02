Spacciava nei parchetti: arrestato 21enne con 750 grammi di hashish

Polizia Locale

Lo spacciatore è stato fermato e arrestato a Rho nella giornata di ieri, 2 febbraio 2022.

La Polizia locale di Rho ha sequestrato ieri, 2 febbraio 2022, 750 grammi di hashish e arrestato un 21enne rhodense per spaccio di droga.

L'azione della Polizia Locale

Mercoledì, da un’indagine partita dalla verifica in un'area verde di Mazzo di Rho, gli agenti della Polizia Locale del controllo del territorio e del nucleo radiomobile, coordinati dal Vice Commissario Stefano Palmeri, sono riusciti a identificare e trarre in arresto V.A. di 21 anni, rhodense, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di 750 grammi di Hashish.

“Questa operazione rientra nel progetto di prevenzione e contrasto delle sostanze stupefacenti che ho presentato al Ministero degli Interni insieme al Comandante Antonino Frisone e che è stato approvato e interamente finanziato per l'anno 2022 – afferma il sindaco Andrea Orlandi - Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale Rhodense hanno attivato i servizi di controllo straordinario del territorio, ponendo attenzione non solo ai plessi scolastici, ma anche alle aree a rischio come parchi e giardini pubblici frequentate dai più giovani. Ringrazio il Comandante Frisone e tutto il Corpo di Polizia Locale per questa operazione e per l’intensificazione dei controlli che stanno facendo”.

Controlli fuori da scuola e nelle aree verdi

Il controllo delle aree verdi è effettuato anche con personale in abiti civili, come accaduto mercoledì mattina: questa azione ha portato a identificare un ragazzo nel parco di via Togliatti, giovane notato perché si appartava dietro il chiosco presente, ed è stato visto estrarre dalla tasca quello che poi è risultato essere un pezzo di hashish, per fumarne una parte. Gli agenti sono intervenuti fermando il giovane, che veniva trovato in possesso di 5 grammi di cannabis.

La perquisizione domiciliare

Attraverso un’attenta attività investigativa e riscontri, gli agenti rhodensi sono riusciti a risalire all'identità del ventunenne italiano, soggetto già noto per essere dedito ad attività illecite; accertamenti ulteriori ponevano lo stesso ragazzo quale riferimento per molti coetanei rhodensi per l'acquisto di hashish. Si è proceduto subito a una serie di perquisizioni domiciliari a carico della persona attenzionata e di altri soggetti dediti all'attività di spaccio. Queste attività hanno consentito di rinvenire 750 grammi di hashish divisi in panetti da 1 etto, facenti parte di un acquisto precedente e dichiarato di 1 chilogrammo di droga in parte già venduto; oltre bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I precedenti per reati simili

Davanti all'evidenza dei fatti l'uomo, già arrestato nel 2019 per il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ha ammesso le proprie responsabilità. Le indagini proseguono anche per accertare le eventuali responsabilità di altri soggetti e del reale giro di spaccio creatosi; la sostanza sequestrata avrebbe fruttato circa 7000 euro. Vista la quantità di sostanza rinvenuta in flagranza, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di San Vittore in attesa di processo e altre due persone sono state segnalate per detenzione a fini di consumo personale.