Spacciatore fermato dalla Polizia Locale

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Abbiategrasso in collaborazione con il Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Milano al fine di debellare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti in città. Di fatto, nei mesi di aprile e maggio 2025, gli Agenti del Comando di Via Trento, coordinati dalla comandante la dottoressa Maria Malini, unitamente alle unità cinofile della Polizia Locale di Milano hanno portato a termine degli interventi di contrasto allo spaccio e all’uso di stupefacenti.

Controlli mirati in città

Nei giorni scorsi, i controlli, focalizzati in alcune attività commerciali di Viale Mazzini e Via Legnano, oltre al sequestro di diversi grammi di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di lunedì 5 maggio 2025, hanno portato al deferimento alla procura della Repubblica di Pavia, di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti.

Quest’ultima, infatti, un ventiquattrenne di nazionalità egiziana, frequentatore abituale di un Pubblico esercizio in Via Legnano, ha attirato l’attenzione degli agenti a quattro zampe in quanto deteneva diversi grammi di sostanza suddivisa in dosi pronte da essere immesse sul mercato illecito.

La perquisizione, prima personale e poi presso l’abitazione ha portato, oltre al sequestro della sostanza anche al sequestro di un’ingente quantità di denaro suddivisa in piccoli tagli, verosimilmente provento di spaccio. Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi, l’attenzione al contrasto delle sostanze di stupefacenti per l’accrescimento della sicurezza su tutto il territorio cittadino.