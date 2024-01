Spaccata per rubare le cialde di caffè

Saracinesca scardinata, serramenti e vetro rotto, per rubare cialde e macchinette del caffè. Accade a Settimo Milanese.

«Spaventa che ci siano in giro persone che si possano permettere impunemente di agire così. In una delle vie più trafficate, scardinare una saracinesca e spaccare una vetrata per portare via macchinette da caffè...»

Ha tanti pensieri di gratitudine verso il professionista accorso a sistemarle l’ingresso del negozio e ai tanti clienti passati per porgere anche solo un saluto o una parola di incoraggiamento la signora Cristina Baldin, titolare del negozio Mondocialde di via Panzeri, il tratto dell’ex statale 11 fra la rotonda del centro sportivo e l’osteria Settimo Miglio.

«Ad avvisarmi venerdì mattina è stato il proprietario del locale, che ha notato la saracinesca scardinata. Quando sono arrivata è stato uno shock. Hanno divelto la saracinesca, ora inutilizzabile, poi hanno sfondato il vetro e rotto il serramento: sono entrati immagino strisciando perché lo spazio è davvero poco. SI sono presi macchinette per il caffè, hanno strappato la cassa che fra l’altro era aperta... si sono presi anche dei vecchi macinini da esposizione che erano in vetrina. Mi sembra abbiano agito un po’ alla rinfusa, non so davvero cosa possano farsene. Hanno portato via anche una piccola bombola del gas, temo la vogliano usare per spaccare qualcos’altro».

Il furto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi: pare che un testimone abbia notato a quell’ora un’auto ferma di fronte al negozio, con i fari accesi.

La proprietaria di Mondocialde ha sporto denuncia ai carabinieri di Settimo.

«Come detto, stupisce e spaventa che se la prendano con un negozio come il mio, che vende cialde per il caffè. Non so cosa potessero immaginare di trovare. E mi stupisce ancor più che abbiano agito in strada: non sono entrati dal retro, ma da una delle strade più trafficate di Settimo Milanese. Purtroppo però, questo tratto di strada sembra essere lasciato a sé stesso, a differenza di via Gramsci...

Ci tengo a ringraziare i clienti che sono passati anche solo per un saluto, e il professionista che mi ha permesso di tenere aperto il negozio sistemandomi in una sola giornata l’ingresso. Devo far notare anche che c’è chi sui social ha parlato di un post per farsi pubblicità... resto basita: ho reso noto quanto accaduto solo sabato, e l’ho fatto per allertare tutti i commercianti di cosa sono capaci di fare questi personaggi entrati nel mio negozio. Bisogna stare allerta».