Spaccata notturna in negozio: vittima «Le unghie di Mimì»

Sottratti un computer e un aspiratore per unghie

Ennesima spaccata con furto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre a Nerviano. A farne le spese è stato il negozio «Le unghie di Mimì», in viale Eugenio Villoresi a Nerviano. La brutta scoperta è stata fatta venerdì mattina.

I danni

In particolare i ladri hanno sottratto un computer e un aspiratore per unghie e danneggiato la vetrina di ingresso del salone estetico che si occupa della cura delle unghie.

I titolari hanno presentato denuncia ai Carabinieri e provveduto alla riparazione della porta.