Spaccata notturna da Cicli Battistella: portate via biciclette per oltre 50mila euro

Grande spavento ieri notte a Magenta per il negozio Cicli Battistella di Pontevecchio, preso d'assalto da un vero e proprio commando che alle prime ore di sabato 17 maggio ha sfondato la vetrina del negozio portandosi via biciclette per un valore di decine di migliaia di euro.

Spaccata notturna da Cicli Battistella a Pontevecchio

A commentare l'episodio è stato lo stesso titolare Enzo Battistella, testimone diretto del furto. L'uomo ha infatti visto la scena sia dal vivo, che successivamente attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, che sono stati poi consegnati ai Carabinieri.

"È successo intorno alle 4 del mattino. Fai conto che erano in otto con quattro macchine, sembrava di essere in un assalto al portavalori. Io ho visto il video e hanno bloccato il traffico facendosi gli affari loro come se niente fosse. Prima volevano strappare via la cler, poi invece han fatto la retromarcia sfondando direttamente la vetrina. Inizialmente sembrava il rumore di un veicolo che facendo manovra aveva urtato contro la vetrina, poi si è sentito il rumore delle bici che venivano caricate sul furgone velocemente".

Circa una trentina le biciclette portate via dal negozio, sito all'angolo tra via Isonzo e via Pellegatta, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 50mila euro. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della stazione di Magenta, che stanno attualmente indagando per risalire ai responsabili del furto.