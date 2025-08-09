Cronaca

Spaccata in gelateria: via con l'incasso

Ladri in azione questa notte, sabato 9 agosto, nel centro di San Vittore Olona nel locale "Fiabe di gelato".

San Vittore Olona
Pubblicato:

La gelateria "Fiabe di gelato" di piazza Italia a San Vittore Olona nel mirino di una banda di ladri, che ha spaccato la vetrina e poi messo mano ai soldi contenuti nella cassa.

Il furto è avvenuto questa notte, sabato 9 agosto, nel pieno centro di San Vittore Olona. I ladri hanno spaccato la vetrina e poi hanno fatto irruzione nella gelateria dove hanno rubato il fondo cassa. L'entità del bottino è ancora da quantificare: sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica del furto con spaccata e l'identità dei ladri.

