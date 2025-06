Spaccata e furti a Vanzago

Atti di violenza tra giovani e furti con scasso sono in crescita a Vanzago. L’ultimo furto con scasso è avvenuto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Auto ariete al centro sportivo

Un’automobile, risultata rubata nel capoluogo vanzaghese, è stata utilizzata da una banda di furfanti per entrare nel bar 4Soccer sito nel centro sportivo comunale di via del Lazzaretto. Sfondata la porta di accesso, l’attività commerciale è stata derubata della cassa con i soldi. Il bar è curato dalla società che ha la gestione dei campi di calcio e di padel. Il servizio è erogato tra le ore 7 e le ore 24 di ogni giorno. Da anni i gestori del bar chiedono la chiusura notturna del cancello sempre aperto su via del Lazzaretto da cui è passata l’auto dei furfanti. La porta a vetri sfondata del bar è stata eliminata e sostituita temporaneamente con assi mobili di legno. Ci vorranno alcune settimane perché sia installata una nuova porta a vetri.

Furti nei box

Nella via del Lazzaretto sono avvenuti altri episodi di micro criminalità. Tre box di un condominio sito al civico n. 11 della citata strada sono stati aperti da esperti ladri. Hanno forato le serrature riuscendo così ad avere l’accesso ai box. In questo condominio ci sono state anche incursioni in alcuni appartamenti. Nella piazza del mercato, la scorsa settimana in tarda sera, un giovane è stato ferito con una bottiglia tagliata nel corso di un litigio. E’ intervenuta anche un’ambulanza a soccorrere il ferito.

"Denunciate ai carabinieri"

L’Amministrazione è in contatto con i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini. Saranno messe a disposizione delle forze dell’ordine le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza comunali e dai varchi di lettura targhe. Si invita chiunque abbia subito furti o tentativi di intrusione a segnalare e sporgere denuncia presso i Carabinieri.

Lunedì 9 giugno i quattro consiglieri comunali di minoranza “Siamo Vanzago, Mantegazza e Valdarenne” hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere e affrontare con azioni la sicurezza in Vanzago.