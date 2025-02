Spaccata al supermercato, ladri in fuga con la cassa

Spaccata al supermercato Unes di Turbigo, ladri scappano con la cassa.

Spaccata al supermercato

Hanno colpito di notte. Malviventi in azione al supermercato Unes di Turbigo. Nella notte di venerdì 14 febbraio 2025, i ladri hanno puntato all'Unes che si trova in via Milano. Intorno alle 2.30, sfruttando il buio, hanno prima infranto una delle vetrate secondarie laterali dell'attività, da qui sono penetrati all'interno prendendo la cassa continua, al cui interno e scappando.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno anche analizzando i filmati delle videocamere della zona.