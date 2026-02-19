Nel 2022, quando la piccola aveva 9 anni, era stata portata in Costa Rica dalla madre

E’ stata rintracciata in Francia insieme alla madre la piccola che 24 ore prima era stata portata via prima che entrasse a scuola.

Sottrae la figlia al padre per la seconda volta: rintracciata in Francia

Si stava recando in classe quando la madre l’ha presa e ha cercato di scappare con lei fino in Francia: il papà della piccola, affidatario della figlia, ha subito allertato le forze dell’ordine che in meno di 24 ore l’hanno rintracciata in Francia, riportandola a casa in comune fra le provincia di Milano e Varese.

Nel 2022, quando la piccola aveva 9 anni, era stata portata in Costa Rica dalla madre: la ragazzina era stata lontana da casa fino al dicembre del 2025 quando era stata segnalata la sua presenza all’aeroporto di Malpensa. Raggiunta subito dalla Polizia era stata riportata a casa. Pochi giorni fa l’ennesimo tentativo di portarla via che si è concluso con il ritorno dal papà.