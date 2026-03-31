Nella mattinata di ieri, 30 marzo 2026, a Cesate, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un italiano di 47 anni.
Sotto effetto dell’alcol picchia il padre ottantenne: arrestato 47enne
L’uomo nelle prime ore della mattinata, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, nel corso di una accesa lite con il padre convivente 80enne, lo percuoteva per futili motivi provocandogli lesioni a braccio, zigomo e testa per le quali l’anziano non è ricorso a cure mediche.
La testimonianza dell’anziano e dei testimoni ha permesso di evidenziare l’esistenza, fin dall’agosto del 2025, di abituali condotte violente da parte dall’arrestato consistenti in percosse, offese, umiliazioni, violenze psicologiche.
L’ arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.