Sorpreso con la droga nell'auto: la Polizia ferma un pregiudicato

Trovato in possesso di droga. La Polizia locale di Castano Primo ferma un pregiudicato.

Il blitz della Polizia Locale

L’uomo è stato notato dagli agenti mentre si avvicinava a bordo di un autoveicolo ad un distributore di carburante di zona è stato sottoposto a controllo di polizia in maniera preventiva. A fermarlo nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 dicembre, è stata una pattuglia della Polizia locale del Corpo intercomunale di Castano Primo e Nosate. Protagonista un soggetto italiano sul quale gravavano vari precedenti penali e di polizia per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di armi.

La droga nell'auto fermata: scatta il ritiro di patente

Gli operanti, notato fin da subito il comportamento nervoso dello stesso, il quale cercava di dissimulare la presenza in loco, approfondivano il controllo rinvenendo sostanza stupefacente per vari grammi nella disponibilità dell’uomo e riposta in varie parti del mezzo. Sequestrato il materiale in oggetto e contestate le relative violazioni di cui al DPR 309/90 Testo unico stupefacenti al termine delle attività gli veniva ritirata anche la patente di guida in quanto al momento del controllo il soggetto si trovava alla guida del predetto mezzo.