Solidarietà al sindaco, la sua vice: “Non ci fermiamo” VIDEO

Solidarietà al sindaco, la sua vice: “Non ci fermiamo”. E’ scattata la macchina della solidarietà verso Marco Ballarini, che venerdì ha ricevuto una lettera minatoria. Il mondo della politica (avversari compresi) el’intera città si sono stretti intorno al primo cittadino.

Il vicesindaco Linda Giovannini ha citato Herman Hesse: “Contro le infamie della vita le armi migliori sono la forza d’animo che irrobustisce, la tenacia che diverte e la pazienza che dà pace”. Ha poi aggiunto:

“Ti conosco quasi da una vita, non sempre vicini, non sempre allineati, ma uniti dal desiderio di fare qualcosa di buono nella città che ci ha visto crescere! Abbiamo sviluppato idee e costruito progetti e, come spesso accade nella vita, per caso ci siamo incontrati di nuovo. Un giorno qualcuno, dopo avermi ricoperto di fango per un triste “gioco politico”, mi ha dato una pacca sulla spalla dicendo ‘Non preoccuparti, non ce l’abbiamo con te, anzi… ma dobbiamo colpire quello stronzo che si crede dio, deve scendere dal piedistallo…’. Ecco… da quel momento, dopo aver fatto i conti con la rabbia e lo sdegno per quella pochezza, ho capito che era ora di muoversi, di reagire e di proseguire sulla strada giusta, quella del bene e della lealtà, a testa alta. Da quel giorno abbiamo fatto tanta strada insieme; ci aspettano ancora km, curve, salite e discese: di certo non ci fermiamo… nemmeno di fronte alle minacce di morte!

Io sono con te! Sempre! Perché credo in te, nel progetto in cui mi hai coinvolto qualche anno fa, nel lavoro di squadra, nelle differenze che ci rendono simili, nella persona onesta e leale che sei!”.