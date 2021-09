Sindaco multato nel proprio comune

Sindaco multato dai propri vigili.

Sindaco multato: si era dimenticato del lavaggio strade

E' successo a San Giorgio su Legnano, dove il primo cittadino Walter Cecchin ha trovato sul cruscotto dell'auto, parcheggiata in via Legnano, un verbale per sosta vietata per pulizia strade. A rivelarlo è lo stesso sindaco, che ha postato su Facebook la multa e ha così commentato: "La contravvenzione presa nel mio comune mi mancava e puntualmente è arrivata, purtroppo capita di sbagliare". Una svista dal costo di 42 euro (o 29,40 se la multa viene pagata entro cinque giorni), che Cecchin classifica comunque tra le "notizie piacevoli e divertenti" della giornata.