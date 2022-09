Omicidio di Turbigo: silenzio in piazza e in oratorio e una veglia di preghiera per Emanuel

Silenzio e una veglia di preghiera a Turbigo per Emanuel Rroku, il giovane ucciso durante la lite scoppiata ieri sera, venerdì 16 settembre 2022, in via Allea Comunale.

La vicinanza della Parrocchia e dell'Amministrazione alla famiglia della giovane vittima

"La Parrocchia e l’Amministrazione comunale sono vicine alla famiglia Rroku e a tutta la locale comunità albanese per la tragica morte del giovane Emanuel si legge in una nota firmata dal parroco don Carlo Rossini e dal sindaco Fabrizio Allevi e diffusa nel pomeriggio di oggi, sabato 17 settembre - Le iniziative in programma per il sabato, sia in oratorio che in paese, restano confermate. A ogni appuntamento prevediamo di proporre un momento di silenzio per richiamare l’attenzione di tutti su quanto è accaduto. Su consiglio del vicario episcopale di zona, monsignor Luca Raimondi, e in accordo con l’Amministrazione comunale, si è deciso di organizzare per domenica 18 settembre alle 20.30 in chiesa parrocchiale una Veglia di preghiera a cui tutta la cittadinanza è invitata a essere presente. La processione è sospesa".

Sospese le iniziative di animazione in oratorio e anche le giostre funzioneranno senza musica

"Anche le iniziative di animazione in programma per domenica 18 in oratorio (spettacolo comico e cuccagna) sono sospese, a eccezione del pranzo comunitario - prosegue il comunicato - In piazza, le giostre funzioneranno senza musica e sospenderanno la loro attività in contemporanea con la veglia di preghiera dalle 20.30 alle 21.30. Il silenzio della piazza e dell’oratorio siano il segno concreto della vicinanza di tutti alla famiglia e l’occasione per riflettere sull’emergenza sociale ed educativa che ormai coinvolge anche i paesi come il nostro".

"Per domenica proponiamo di mantenere un rispettoso silenzio anche sui gruppi social"

"Per domenica, osiamo proporre anche di mantenere, riguardo all’accaduto, un rispettoso silenzio anche sui gruppi social del paese, invitando tutti a riflettere con calma e a rivolgere una preghiera alla memoria di Emanuel" concludono don Carlo Rossini e il sindaco Allevi.

Nella foto di copertina: il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi e il parroco don Carlo Rossini