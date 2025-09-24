Sicurezza, rinnovato il Patto Locale del Magentino, Abbiatense e asse Statale 11

Nella giornata di ieri, 23 settembre, presso la sala consiliare della Città di Magenta, i sindaci e gli amministratori dei Comuni aderenti hanno formalmente sottoscritto l’atto convenzionale del Patto Locale di Sicurezza Urbana del Magentino, Abbiatense e Asse strada statale 11, concludendo così l’iter procedurale avviato nel marzo 2025 per il rinnovo dell’accordo per il triennio 2025–2028.

Rinnovato il Patto Locale di Sicurezza Urbana

Ben 23 i comuni aderenti all’accordo, otto del Magentino, sei dell’Abbiatense e nove di quelli lungo la statale 11. Si tratta di Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Bernate Ticino, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino, Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Arluno, Bareggio, Cornaredo, Cusago, Pregnana Milanese, Sedriano, Settimo Milanese, Vittuone e Vanzago.

Il Patto, attivo fin dal 2010, conferma la volontà degli enti coinvolti di affrontare in maniera integrata le criticità della sicurezza urbana, attraverso un coordinamento intercomunale tra Comandi di Polizia Locale; la possibilità di intervento reciproco sul territorio; iniziative di prevenzione, controllo e miglioramento della qualità della vita e progetti condivisi per la vivibilità e la coesione sociale.

Il commento del vicesindaco di Magenta Enzo Tenti

Il rinnovo del patto locale è stato commentato positivamente dal vicesindaco di Magenta e assessore alla Sicurezza Enzo Tenti: