PENTOLINO NEL MICROONDE

Grande spavento per un ragazzo nella sua abitazione di via Santa Chiara; sul posto anche i Carabinieri e l'ambulanza della Croce rossa

Si ustiona con un pentolino, arriva l'elisoccorso: è successo a San Vittore Olona.

Momenti di grande spavento per un ragazzo nel pomeriggio di ieri, domenica 17 agosto 2025. Il giovane, intorno alle 15, si trovava nella sua abitazione di via Santa Chiara a San Vittore Olona, si stava preparando il pranzo. Stava riscaldando un pentolino con del pollo nel forno a microonde, quando ha fatto per afferrarlo gli è finito addosso. Il ragazzo ha iniziato così a chiedere aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri insieme all'ambulanza della Croce rossa, tantissimi i sanvittoresi rimasti con il naso all'insù visto che è arrivato anche l'elisoccorso, atterrato appena fuori dal centro sportivo Malerba in via Fornasone. Il ragazzo è stato medicato sul posto e poi trasportato, in ambulanza, in ospedale a Milano con ustioni di secondo grado sul 5% del corpo.