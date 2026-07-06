Si tuffa nel Villoresi e non riemerge: morto un 25enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, a Villastanza di Parabiago, dove un giovane di 25 anni è morto annegato nelle acque del Canale Villoresi.

Venticinquenne morto nel Villoresi a Villastanza

L’allarme è scattato poco dopo le 17.30, quando il 25enne, un rider di Glovo di origine pakistana, si è tuffato dal ponte di via San Sebastiano, all’altezza della diga, senza più riemergere. Secondo le prime informazioni, aveva parcheggiato la sua bicicletta elettrica e si era fermato insieme ad alcuni amici per fare il bagno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano con l’autopompa serbatoio, il Nucleo speleo alpino fluviale e i sommozzatori del Comando di Milano, supportati dall’elicottero dei Vigili del fuoco di Varese. Presenti anche la Croce Bianca di Legnano con l’automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale di Parabiago.

Per recuperare il corpo sono intervenuti i sommozzatori

Le ricerche sono proseguite fino a quando i sommozzatori hanno individuato il corpo del giovane, bloccato a una profondità di circa tre metri. Il 25enne è stato riportato in superficie dai sommozzatori poco dopo le 19.30. Per lui non c’era ormai più nulla da fare. I Carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e sono al lavoro per accertare l’identità del 25enne.