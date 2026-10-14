L'intervento

Si spacciavano per volontarie di un’associazione benefica e chiedevano soldi: denunciate

Le tre donne, due rumene e una francese, sono state individuate dai Carabinieri della tenenza di Pero in occasione del "BiMu" alla fiera di Rho

Si spacciavano per volontarie di un’associazione benefica e chiedevano soldi: denunciate

Rho ·

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Nel pomeriggio di ieri, presso il polo fieristico di Rho, nel corso della rassegna fieristica “BiMu”, i Carabinieri della tenenza di Pero hanno denunciato in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio in concorso, una 27enne rumena, una 26enne rumena ed una 19enne francese.

Le tre denunce

Le tre donne, fingendosi appartenenti di un’associazione benefica francese che promuove l’accessibilità alle vacanze per persone con disabilità, inducevano i visitatori con modi molesti a consegnare denaro contante per aiuti economici in favore della citata associazione.

Le perquisizioni

Le perquisizioni personali permettevano di rinvenire e sequestrare 3 cartellette contenenti moduli recanti stemmi falsamente riconducibili all’associazione, 3 penne e la somma contante di 45 euro.

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