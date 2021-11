Corbetta

Ravani: "L'associazione ha avviato un nuovo progetto, ma nessuno telefona per chiedere soldi".

Si spacciano per volontari e chiedono soldi: attenti alla truffa. Neppure il tempo di lanciare un nuovo progetto e La Quercia, associazione di famiglie di ragazzi con disabilità, mette in guardia sul tentativo di malintenzionati di farsi dare soldi per l'acquisto del nuovo mezzo dell'associazione.

Il presidente Roberto Ravani, che venerdì 19 novembre, alle 20, in un locale di piazza Borsellino, presenterà l'iniziativa, assicura: "Nessuno vi telefona a casa per chiedervi soldi per La Quercia".

Il progetto del tagliando

Il progetto si aggancia a quello collaudato della Ciclofficina: finora i ragazzi sistemavano bici ammalorate per darle ai bisognosi, ora faranno il tagliando anche ai mezzi dei cittadini in cambio di offerte per comprare un mezzo di trasporto.