Si sente male in piscina, 17enne in gravi condizioni

Malore in piscina, 17enne soccorsa con l’elicottero

Dramma a Magenta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio. Erano passate da pochi minuti le 15 quando una ragazza di 17 anni ha accusato un malore nello spogliatoio della piscina comunale di via Casati. Scattato l’allarme, la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca cittadina, l’automedica e l’elisoccorso.

La ragazza è stata portata all’ospedale in arresto cardiaco

Le condizioni della 17enne sono subito apparse serie: i soccorritori l’hanno trovata in arresto cardiaco e hanno subito avviato le procedure di rianimazione. La giovane è poi stata elitrasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.