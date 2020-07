Si sente male al circolo: il 67enne non ce l’ha fatta

Si era sentito male al circolo di Inveruno nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio 2020: purtroppo il 67enne non ce l’ha fatta.

Si sente male al circolo: ecco cos’era successo

Erano le 17.45 di ieri, domenica 19 luglio 2020, quando un 67enne aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al circolo di Inveruno, in via Bixio. Immediati i soccorsi, anche se le sue condizioni erano davvero molt gravi. Sul posto, in codice rosso, oltre a un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate era giunto pure un elisoccorso. L’uomo era stato trasportato con urgenza all’ospedale di Magenta.

L’aggiornamento

Nonostante le manovre salvavita dei soccorritori e la corsa in ospedale, il 67enne non ce l’ha fatta ed è deceduto durante il trasporto al nosocomio magentino.

