Si sente male al circolo: grave 67enne

Si sente male al circolo di Inveruno, grave un 67enne, per il quale, nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio 2020, è stato anche allertato l’elisoccorso.

Si sente male: allertato anche l’elisoccorso

Erano le 17.45 di oggi, domenica 19 luglio 2020, quando un uomo di 67 anni si è sentito male al circolo di Inveruno. Dalle prime informazioni l’uomo sarebbe stato colto da infarto e per questo è stato anche allertato l’elisoccorso. Sul posto, in codice rosso, è arrivata anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Il 67enne è stato subito soccorso dai sanitari che, proprio in questi minuti, lo stanno trasportando in ospedale in gravi condizioni.

