Si schiantano contro i carabinieri e scappano FOTO

Si schiantano contro l’auto dei carabinieri e fuggono.

E’ successo nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto 2020 a Buscate. Era l’1 quando un’auto che procedeva a velocità sostenuta sulla Provinciale 34 si è schiantata violentemente contro la Punto dei carabinieri di Cuggiono impegnata in un servizio di controllo del territorio. L’incidente è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio tra via Marconi e via 2 Giugno. Gli occupanti della vettura, due uomini e una donna, hanno cercato di scappare a piedi, mentre sul posto intervenivano i mezzi di soccorso (un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l’automedica e i Vigili del fuoco) e i colleghi dei militari coinvolti nell’incidente. A bordo della Punto c’erano due militari, di 37 e 42 anni: uno ha rimediato solo qualche contusione, l’altro invece è rimasto ferito in modo più serio ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. La donna che viaggiava sull’auto che ha provocato l’incidente è stata rintracciata poco dopo dagli uomini dell’Arma: è risultata l’intestataria del mezzo. Sull’accaduto sta indagando la Polizia stradale di Milano. Nello schianto è stato danneggiato il semaforo, che infatti questa mattina era fuori uso.

