Semaforo fuori uso a Buscate: fate attenzione!

Semaforo fuori uso a Buscate, l’Amministrazione invita a prestare attenzione.

Semaforo fuori uso all’incrocio tra via Marconi e via 2 Giugno

“A causa di un incidente che stanotte ha coinvolto anche un’auto dei carabinieri, l’incrocio semaforico tra via Marconi e via 2 Giugno è fuori uso. Siamo già al lavoro per il suo ripristino. Si raccomanda massima prudenza!”. Questo l’avviso diffuso dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Fabio Merlotti martedì mattina 4 agosto 2020.

Un carabiniere è finito all’ospedale in codice giallo

L’incidente è avvenuto all’1 e ha fatto registrare due feriti: un uomo di 37 anni e uno di 42, entrambi appartenenti all’Arma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce azzurra cittadina e l’automedica. Uno dei due carabinieri è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE