Si ribalta in via Bersaglio dopo l’urto con un panettone posizionato a lato della strada

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravissime conseguenze, per un uomo nel pomeriggio di domenica in via Bersaglio a Rho.

Ha urtato il panettone posizionato a lato strada per impedire agli automobilisti di posteggiare

Mancavano pochi minuti alle 16.45 quando un uomo che da via Bersaglio viaggiava verso la periferia della città, pochi metri prima del posteggio del cimitero, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Rho, ha urtato il panettone situato al lato della strada per impedire alle auto di posteggiare.

La Peugeot guidata dall'uomo si è ribaltata in mezzo alla strada

Un impatto che ha fatto ribaltare in mezzo alla carreggiata la Peugeot dell’uomo, rhodense di 66 anni. Scattato l’allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto, in pochi minuti, è arrivata un’ambulanza con a bordo i volontari di Rho Soccorso. Insieme agli operatori del 118 anche i Vigili del Fuoco della caserma di Rho.

Per estrarre l'automobilista dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco

Per estrarre l’uomo dalle lamiere della sua automobile ci sono voluti parecchi minuti, alla fine senza tagliare le lamiere del mezzo, l’autovettura è stata messa in sicurezza e con le dovute e accorte manovre il conducente è stato estratto dal baule. Una volta all’esterno, il sessantaseienne è stato posizionato sulla barella e caricato in ambulanza dove i volontari del 118 hanno iniziato a soccorrerlo.

Trasportato in ospedale con escoriazioni e traumi

Dopo un’ora dall’incidente, il rhodense è stato trasportato in codice verde, quello meno grave, con diverse escoriazioni e traumi al Pronto soccorso dell’ospedale di Rho. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia rhodense chiamati per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Per permettere di effettuare i rilievi, via Bersaglio è stata chiusa per alcuni minuti. Sono state diverse le persone che, uscite dal cimitero, si sono fermate per assistere ai soccorsi del 66enne rhodense.