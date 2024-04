Precipita dal tetto di un'abitazione: morto un muratore di 36 anni

Incidente mortale questa mattina, 12 aprile, nella centrale via Garibaldi a Magenta: un muratore di 36 anni è precipitato dal tetto su cui stava lavorando e per lui non c'è stato nulla da fare.

Precipita dal tetto: morto un muratore di 36 anni

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 12.30 nel centro di Magenta in via Garibaldi 51. A causa del crollo parziale del tetto, dove si stavano effettuando lavori di ristrutturazione, un operaio di origini straniere è precipitato dal vano scale per cause ancora da accertarsi. I condomini delle altre abitazioni sono rimasti all'interno delle abitazioni durante il crollo.

Sul posto stanno lavorando una quindicina di Vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta.

L'intervento disperato di medici e paramedici

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica ma purtroppo per l'uomo, un 36enne di origini albanesi, non c'è stato nulla da fare. Insieme ad altri due soci era titolare dell'Impresa Pisoni Costruzioni srl che stava effettuando lavori di ristrutturazione del tetto dell'edificio.