Si ribalta in auto: donna trasportata in ospedale in arresto cardiocircolatorio

Incidente questa mattina intorno alle 11 lungo la strada provinciale 12 che attraversa Legnano: una donna di 26 anni è stata soccorsa in codice rosso in arresto cardiocircolatorio. Alla guida del mezzo un uomo di 39 anni rimasto illeso che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Non è chiaro se la donna sia andata in arresto cardiaco a causa dell'incidente o se questo fosse già in atto in precedenza. E' stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Legnano, dov'è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta l'automedica, due ambulanze e la Polizia Locale.