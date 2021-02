Si ribalta con l’auto sul raccordo autostradale, paura per una donna

Si ribalta con l’auto sul raccordo autostradale del Polo fieristico.

E’ successo nella prima mattinata di oggi, domenica 28 febbraio 2021. Erano le 6 quando, per cause in corso di accertamento, un’automobilista di 44 anni che stava percorrendo il raccordo, giunta all’altezza di Pantanedo, è finita con le ruote all’aria. Sul posto è arrivata in codice rosso un’ambulanza di Rho soccorso e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in supporto anche l’automedica. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli uomini dell’Ats di Assago. Le condizioni della donna si sono poi rivelate meno gravi del previsto ed è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo.