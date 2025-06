Si ribalta con l’auto: donna finisce in ospedale

Tanta paura ieri, giovedì 26 giugno 2025, alle 18.15 circa quando una 78 enne è stata protagonista di un ribaltamento con la sua auto in via Paolo VI intersezione via Pondita ad Abbiategrasso.

La donna è rimasta incastrato nella vettura e dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.

Urta auto in sosta

La 78enne a bordo della sua Smart nera, per causa al vaglio della Polizia Locale giunta sul posto per i rilievi, ha urato una Bmw regolarmente parcheggiata. A quel punto la donna ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi su un fianco e proseguendo la sua corsa strisciando per alcuni metri sull’asfalto.

Portata in ospedale

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un ambulanza e l’auto medica in codice rosso. É stato anche richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Abbiategrasso per agevolare l'uscita dall’auto della donna presa subito in carico dai sanitari, stabilizzata e trasportata in codice giallo all’ospedale milanese.