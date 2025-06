Ribaltamento questo pomeriggio a Rho: coinvolta un'auto con un 70enne e una bambina. Trasportati entrambe in codice giallo in ospedale.

Si ribalta con l'auto: coinvolta anche una bambina

Ribaltamento questo pomeriggio intorno alle 16.30 in via Filippo Corridoni a Rho: coinvolta un'auto su cui erano a bordo un settantenne una bambina. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e la Polizia Locale. Dopo le prime cure portate sul posto, i due sono stati caricati a bordo delle ambulanze e trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto gli agenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.