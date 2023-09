Si prendono a schiaffi vicino al municipio

Schiaffi vicino al municipio di San Vittore Olona.

Schiaffi tra due uomini

Hanno iniziato a discutere per poi prendersi a schiaffi. E' quanto successo questa mattina, mercoledì 20 settembre 2023, nel centro cittadino di San Vittore Olona. Erano circa le 11.20 quando due uomini, di nazionalità marocchina, hanno iniziato a litigare mentre si trovavano in via Europa, poco distanti dal palazzo comunale. Dalle parole sono passati ai fatti, colpendosi al volto. Uno si è allontanato, l'altro è rimasto sul posto dolorante.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore e l'ambulanza della Croce rossa. Il ferito, un 43enne, ha riportato alcune contusioni al volto ed è stato portato in ospedale in codice verde.