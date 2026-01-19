Si masturba lungo il canale, maniaco in azione

Si masturba lungo il canale Villoresi a Villanova, frazione di Nerviano.

Un manico in circolazione a Nerviano. E’ quanto accaduto oggi nella frazione di Villanova. Erano circa le 14.30 quando una ragazza col cane che si trovava nella zona ha visto quell’uomo, descritto come sui 25-30 anni, con addosso degli abiti da lavoro, che si era abbassato i pantaloni e si stava masturbando, chiamandola. Si trovava vicino al Canale Villoresi, con l’auto lasciata invece più indietro, tra il canale e via Adamello. Dell’accaduto sono state informate le Forze dell’ordine.

Altri casi

Non sarebbe la prima volta che questo esibizionista viene visto “in azione” in quella zona: ci sarebbero anche le testimonianze di altre persone, tra cui una ragazza che pare l’avrebbe visto mentre lei correva lungo il canale.