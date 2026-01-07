Si fingono idraulici e derubano un’anziana: fuga con l’oro

Si fingono idraulici e derubano un’anziana a Legnano.

Hanno suonato alla porta dicendo di essere idraulici e di dover effettuare dei controlli sulla caldaia. In realtà erano due ladri che sono riusciti a mettere in atto il loro piano. E’ quanto accaduto a Legnano nei giorni scorsi. E’ qui che due individui, spacciandosi per addetti al controllo dell’acqua e della caldaia, si sono presentati fuori dall’abitazione di una donna di 80 anni, in via Galvani. Sono riusciti a entrare in casa e uno ha iniziato a confondere la donna, dicendole di prendere dei monili d’oro che aveva nei locali e metterli in un sacchetto. Cosa che l’anziana ha fatto, approfittando di un momento di distrazione della padrona di casa, i due sono scappati con il bottino.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno cercando di mettersi sulle tracce dei due fuggitivi.