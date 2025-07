Si finge un fattorino, entra in banca e scappa con i soldi

INDAGANO I CARABINIERI

Finto fattorino entra in banca e prende i soldi

E' entrato nella filiale con indosso una pettorina e un casco in testa, spacciandosi per un fattorino che doveva effettuare una consegna. Il realtà era un malvivente, che è poi scappato con i soldi. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio 2025, nella banca Unicredit che si affaccia sulla via Cappuccini di Cerro Maggiore. Arrivato all'interno, l'uomo, senza armi nè minacce, si è avvicinato allo sportello: qui ha chiesto alle commesse di aprire la cassa perchè doveva prendere i soldi. E così è stato. Preso il contante, pari a qualche migliaia di euro, il tizio è scappato.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. Importanti potranno essere i filmati delle telecamere della zona.