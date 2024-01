Si finge incinta e ruba console per videogiochi: presa la ladra

Si finge incinta e tenta per due volte di rubare la console dei videogiochi, presa: è successo a Legnano.

Si finge incinta per rubare la console di un videogame

Per ben due volte aveva finto di essere incinta, prendendo quella console di un videogame, infilarla nel suo zaino e scappare dal supermercato senza pagare. Ma ora a risolvere il caso è stata la Polizia di Stato di Legnano che è riuscita a rintracciare e a denunciare la donna. Nei guai è finita una 36enne italiana che il 10 dicembre 2023 era entrata all'Unieuro di via Sabotino. Presentandosi come una normale cliente, si era portata uno zaino dove aveva però cercato di nascondere la console di un videogioco. Tutto era stato notato dal personale della sicurezza, che aveva bloccato la donna: a tutta risposta, la 36enne aveva risposto di aspettare un bambino, riuscendo a scappare.

Lo sfortunato bis

La security aveva allertato, nel frattempo, la Polizia di Stato. Gli agenti si sono subito messi al lavoro, passando al setaccio le immagini della videosorveglianza. E così hanno appurato che un colpo identico, con tanto di console nascosta nello zaino, la donna lo aveva messo a segno anche il giorno precedente. Analizzando quindi gli abiti che indossava, il volto della donna, i poliziotti sono riusciti a rintracciarla e a denunciarla per furto. La donna non era incinta.