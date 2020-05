Si ferisce con un coltello: il 61enne non è in pericolo di vita

Si ferisce con un coltello: il 61enne di Arconate non è in pericolo di vita.

Si ferisce con un coltello: l’aggiornamento

N.M., l’uomo di Arconate di 61 anni che ieri, domenica 10 maggio, si era ferito, ha una prognosi di 10 giorni ed è stato trasferito all’ospedale di Magenta. Per fortuna, il 61enne non è in pericolo di vita, anche se era stato portato al Niguarda di Milano in codice rosso con ferite multiple all’addome e ai glutei.

Cos’era successo

Erano circa le 7.30 di ieri, domenica 10 maggio, quando in via Volta un uomo di 61 anni, N.M., è stato soccorso dall’ambulanza per delle gravi ferite di coltello all’addome e ai glutei. L’uomo è stato portato con urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda e ora si trova a Magenta.

