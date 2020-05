Si ferisce da solo a colpi di coltello, 61enne in ospedale

Un uomo di 61 anni in ospedale dopo essersi ferito con un coltello all’addome e ai glutei

Arconate, si ferisce con un coltello e finisce in ospedale

E’ successo stamattina in via Volta ad Arconate: intorno alle 7.30 un uomo di 61 anni, V.M., è stato soccorso dall’ambulanza per delle gravi ferite di coltello all’addome e ai glutei. Inizialmente i soccorritori avevano pensato a una lite finita male, ma dalle prime ricostruzioni dei carabinieri le ferite sembrerebbero invece autoinflitte. L’uomo è stato portato con urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda.

