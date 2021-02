Si è spento Walter Fossati: il ricordo del sindaco di Legnano

Il mondo del volontariato legnanese ha perso una propria colonna: Walter Fossati. Nato nella città del Carroccio l’8 marzo 1931, Fossati ha speso la propria vita con generosità e passione al servizio delle associazioni di volontariato per le persone con disabilità (Anffas, Uildm).

“Ho conosciuto Walter diversi anni fa quando, da giovane lavoratore impegnato nel mondo no-profit, ho collaborato con lui per far nascere la prima esperienza del forum del terzo settore nell’Alto Milanese.

Ricordo Walter come uomo appassionato, sempre disponibile a spendersi per i più bisognosi.

Con la scomparsa di Fossati la comunità di Legnano perde una grande persona, ma l’esempio dell’impegno con cui ha vissuto resterà per sempre tra noi. A nome dell’amministrazione cittadina esprimo il più profondo cordoglio”.