Il mondo del volontariato legnanese ha perso una propria colonna: si è spento infatti Walter Fossati.

Il mondo del volontariato piange Walter Fossati

Nato nella città del Carroccio l’8 marzo 1931, Fossati ha speso la propria vita con generosità e passione al servizio delle associazioni di volontariato per le persone con disabilità (Anffas, Uildm). A ricordarlo con affetto e riconoscenza è il Forum del Terzo settore Alto Milanese, che scrive sulla propria pagina Facebook: “Esperto in organizzazione dei Servizi sociali con conoscenza delle politiche sociali nel nostro territorio legnanese, è stato docente di Politiche sociali per oltre 30 anni presso Esae e Sae (Scuole di formazione) e presso l’Università degli studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, classi di laurea in Educazione professionale. Questa sua grande competenza ed esperienza è stata sempre da lui condivisa e offerta a tutto il mondo del terzo settore, con sempre puntuali e competenti contributi a sostegno delle battaglie a tutela dei diritti dei disabili e delle loro famiglie. Grazie Walter! Ci mancherai”.

“Ha fatto dei diritti dei più fragili la costante della sua vita”

Particolarmente sentito anche il ricordo di Luciano Lo Bianco, presidente della sezione cittadina della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). “Grande uomo che ha fatto dei diritti dei più fragili la costante della sua vita. Ci mancherai, sei stato un faro non solo per noi ma per tutti quelli che in Italia e non solo hanno avuto l’onore e la fortuna di conoscerti”. “Carissimo Walter ci mancherai tantissimo, porteremo avanti il tuo lavoro con la passione che ti ha sempre contraddistinto” è il messaggio dell’Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) Legnano.