Si è spento l’ex parroco don Antonio Ercoli

La comunità di Vittuone piange don Antonio Ercoli, storico e carismatico ex parroco del paese, scomparso all’età di 83 anni.

Addio a don Antonio Ercoli, carismatico ex parroco: aveva 83 anni

Per quasi vent’anni ha guidato la parrocchia vittuonese, fino al raggiungimento della pensione nel 2018, lasciando un segno profondo nella vita religiosa, sociale e umana del paese. Sacerdote dal 7 giugno 1975, appena un anno fa aveva festeggiato il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di sacerdozio. In quell’occasione la comunità gli aveva dedicato parole cariche di riconoscenza:

«Cinquant’anni di sacerdozio sono un traguardo immenso, un cammino di fede, dedizione e amore incondizionato che oggi celebriamo con profonda gratitudine. Per molti anni, la comunità di Vittuone ha avuto la grazia e il privilegio di averti come parroco, una guida sicura e un punto di riferimento spirituale insostituibile. Grazie per aver dedicato la tua vita a Dio e a noi, tuoi fedeli».

Ascoltava tutti e si confrontava anche con chi aveva idee diverse dalle sue

Don Antonio era molto amato non soltanto per la dedizione con cui svolgeva il suo ministero pastorale, ma anche per la capacità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con tutti, anche con chi aveva idee diverse dalle sue. Era conosciuto per le sue opinioni forti, sempre espresse con passione, e per essere stato uno dei fondatori dell’associazione Il Cerchio Aperto (della quale fu a lungo sostenitore insostituibile e anima), oltre che un punto di riferimento per tantissimi cittadini che a lui si rivolgevano in cerca di un consiglio o di una parola di conforto.

Guida insostituibile anche per gli ex giovani di Cesano Boscone

Prima dell’arrivo a Vittuone aveva svolto il suo ministero come coadiutore nella parrocchia di San Giustino a Cesano Boscone, dal 1980 al 1985, per poi essere trasferito nella parrocchia di San Francesco a Limbiate. Proprio da Cesano Boscone, nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa, è arrivato uno dei primi messaggi di cordoglio. A scriverlo è l’assessore Fulvio Paladini:

«Don Antonio Ercoli ci ha lasciato. È stata figura guida da giovani del nostro gruppo in San Giustino. Gli dobbiamo moltissimo. Con lui abbiamo imparato a guardare il quartiere con occhi diversi; ha provato a trasmetterci una fede capace di appassionare alle cose del mondo».

Con la sua scomparsa Vittuone perde una figura che ha segnato un’epoca

Negli ultimi anni era ospite della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Nel 2022, in occasione del suo 80esimo compleanno, aveva ricevuto centinaia di messaggi di affetto dai vittuonesi, che non avevano mai smesso di considerarlo il “loro” parroco. Con la sua scomparsa Vittuone perde una figura che ha segnato un’epoca. Un sacerdote capace di vivere il Vangelo con passione, di stimolare il confronto e di accompagnare intere generazioni nel loro cammino umano e spirituale.