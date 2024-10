Si è spento Domenico Rondinini, domani il funerale

Il Partito democratico di Robecco sul Naviglio piange Domenico Rondinini, spentosi a 74 anni.

Addio all'ex assessore Domenico Rondinini

Assessore all'Ecologia dal 1995 al 1999 ed ex consigliere di minoranza, i dem robecchesi lo ricordano come "un combattente sempre presente nelle battaglie civili e politiche del paese, oltre che un amico".

"Da sempre iscritto al nostro partito, attraverso le varie sigle, Domenico ha ricoperto il ruolo di assessore all’Ecologia (materia che non si scontrava affatto con la sua passione di cacciatore buono) nella Giunta Bertolini, oltre che di consigliere di minoranza. Uomo del dialogo, aperto al confronto, rispettoso delle istituzioni, una spiccata carica di umanità, incapace di offendere, ha incarnato con serietà e rigore l’appartenenza a quel mondo e persone che il nostro partito ha saputo esprimere attraverso uomini come lui. Sia di esempio per tutti coloro che rivestono cariche pubbliche. Alla famiglia e ai parenti porgiamo le nostre più sentite condoglianze, e con loro valuteremo l’ipotesi di intitolare a Domenico il nostro Circolo Pd Robecco sul Naviglio".

L'ultimo saluto domani mattina alle 10.30

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 8 ottobre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e sarà preceduto dalla recita del Rosario con inizio alle 10.