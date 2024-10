"Avere la possibilità di portare il mio contributo come politico e come amministratore in Forza Italia è per me un grande onore e al contempo una grande responsabilità”. Con queste parole Luca Del Gobbo, sindaco di Magenta e per dieci anni consigliere e assessore in Regione Lombardia, ha comunicato la sua adesione al Movimento di Forza Italia durante la “Giornata dell’Economia” di Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE a Milano.

Il sindaco di Magenta aderisce a Forza Italia

Con Del Gobbo aderiscono a Forza Italia gli assessori Mariarosa Cuciniello e Giampiero Chiodini e cinque consiglieri (Alessandro Pelizzari, Alessandro Bertoglio, Fava Francesca, Rocco Morabito e Alessio Cofrancesco) del Comune di Magenta. L’annuncio è stato comunicato dal palco della manifestazione dalla presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, onorevole Letizia Moratti, insieme al Segretario nazionale di Forza Italia e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Antonio Tajani, e al coordinatore lombardo di Forza Italia, onorevole Alessandro Sorte.

"Ritorno nella casa di tutti i moderati"

Prosegue Del Gobbo: “L’intuizione originale del Presidente Berlusconi di dare una casa a tutti i moderati che credono nei valori cristiani e liberali oggi più che mai si conferma vincente. Forza Italia rappresenta l’approdo naturale di tutti coloro che si riconoscono nei valori del Popolarismo europeo, della sussidiarietà, della libera impresa e della difesa delle autonomie locali. Valori che hanno sempre guidato il mio impegno come sindaco della mia città e come politico. Con Forza Italia riannodiamo i fili di un percorso umano, culturale e politico mai veramente interrotto. Ringrazio Letizia Moratti che ha condiviso ed agevolato questo mio importante passaggio e, con lei, il coordinatore regionale del partito, Alessandro Sorte, oltre naturalmente al segretario nazionale Antonio Tajani per l’accoglienza”.

Le parole di Letizia Moratti

“Sono felice di aver contribuito al percorso di riavvicinamento e infine di adesione dell’amico Luca Del Gobbo a Forza Italia – spiega Letizia Moratti -. Le sue doti di amministratore, messe in luce ai massimi livelli regionali e come primo cittadino di Magenta, saranno certamente preziose per la crescita del partito in Lombardia.”

Il commento del vicesindaco Enzo Tenti

Parole di sostegno sono giunte ovviamente da Enzo Tenti, vice di Del Gobbo a Magenta e vice segretario regionale di Forza Italia. In una nota congiunta assieme a segretario regionale del partito Alessandro Sorte, Tenti ha infatti commentato: "Nuovi ingressi importanti dopo quelli dei giorni scorsi di Filippo Campiotti e di diversi amministratori locali di Italia Viva e le adesioni, nel mese di agosto, di Deborah Giovanati e altri consiglieri municipali di Milano. Il nostro partito è sempre più attrattivo e unico punto di riferimento di tutti i moderati e liberali: le nostre porte sono aperte a tutti coloro che si riconoscono in questi valori e apprezzano la nostra proposta politica. Continuiamo su questa strada che, ne abbiamo ormai le prove, è quella giusta”.