Si avvicina troppo al suo ex: 43enne arrestato dai Carabinieri

SUBITO BLOCCATO DAI MILITARI

E' quanto successo questa notte, la vittima lo aveva denunciato per maltrattamenti

Si avvicina troppo al suo ex compagno, 43enne arrestato dai Carabinieri: è successo a Dairago.

Dal suo ex compagno, che lo aveva denunciato per maltrattamenti, dove stare lontano. Invece i Carabinieri della Stazione di Busto Garolfo l'hanno trovato nel giardino proprio della sua vittima. E' quanto successo nella notte di oggi, martedì 15 luglio 2025, a Dairago. La pattuglia dei militari, che era impegnata nella zona in un servizio di monitoraggio di alcuni luoghi sensibili quali appunto la casa della vittima, ha infatti notato del trambusto nel cortile dell'abitazione. Gli uomini dell'Arma, intervenuti, hanno così trovato il 43enne che stava creando scompiglio e violando il provvedimento che lo obbligava a non avvicinarsi al suo ex compagno.

L'arresto

Il 43enne è stato così arrestato e condotto in carcere.