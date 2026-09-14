Sfilata per le vie della città e presentazione del Cencio 2026

La città si veste coi colori delle contrade. Il Palio entro nel vivo della sua stagione. Domenica 13 settembre è partito il conto alla rovescia per la 47esima edizione del Palio di San Pietro, che si correrà domenica 20 settembre sul campo del quarteria Fiera.

Partito il conto alla rovescia

Ha preso il via ufficiale la stagione Paliesca con le sfilate in contrada e la presentazione ufficiale del cencio del 47° Palio di San Pietro Città di Abbiategrasso.

Nella mattinata di domenica 13 settembre le cinque Contrade (Gallo, Legnano, Nuova Primavera, Piattina e San Rocco) hanno sfilato ognuna nel proprio rione per poi riunirsi in piazza Marconi, attraversando le vie della città, accompagnate dai Musici dell’Onda Sforzesca di Vigevano.

Cencio dipinto da Silvano Galazzi

Alle 11 sempre in Piazza Marconi, dalla finestra del Municipio è stato presentato ufficialmente ai cittadini il “Cencio”, quest’anno, dipinto da Silvano Galazzi. che sarà in palio domenica prossima. Un momento solenne e identitario, che racchiude lo spirito di appartenenza e la rivalità sana tra le Contrade. Il Palio di San Pietro non è solo una manifestazione: è la memoria viva, da questi mezzo secolo, di una comunità che si ritrova, si racconta e rinnova, anno dopo anno, la propria passione per le tradizioni.

“Una giornata partita con la sfilata in contrada accompagnata dai musici e Alfieri dell’ Onda Sforzesca per poi proseguire per le vie della città fino a piazza Marconi – ha affermato Tiziano Perversi presidente dell’associazione Amici del Palio – Il sindaco Cesare Nai presente alla cerimonia ha elogiato gli Amici del Palio per il loro prezioso lavoro che ogni anno svolgono per garantire questa manifestaziojne cittadina e a concluso dicendo che aspetta tutti domenica 20 settembre sul campo del quartiere Fiera per la sfida . Dopo è stato presentato il Cencio 2026 disegnato dal pittore Silvano Gallazzi degli Amici dell’arte di Abbiategrasso che ha spiegato la genesi del drappo, poi si è proseguiti con la premiazione del sarto Gioacchino Mustachio che con il suo prezioso lavoro ha realizzato la bordura del Cencio”.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 20 settembre quando la città si accenderà con la manifestazione organizzata dall’Associazione Amici del Palio di San Pietro con il Patrocinio del Comune di Abbiategrasso. Alla mattina la benedizione dei cavalli e dei fantini, la firma del regolamento di gara e poi la Sfilata Storica partirà dal Castello alle 16 per recarsi al Quartiere Fiera di via Ticino, 72 dove alla 17 si terrà il Palio con la corsa ippica.

Accoppiate fantino-cavallo

Ecco le accoppiate fantino-cavallo che si contenderanno la corsa: Il Gallo con il fantino Alessandro Cersosimo in sella Ziculith, mentre per Legnano scenderanno in pista Fabio Ferrero e Fegone. La Nuova Primavera si affiderà ad Alessandro Chiti Voragine con Veloce. Per la Piattina correranno Pietro Masuri e Cedro, mentre a difendere i colori di San Rocco saranno Nicolò Chiara e Tornada. Mossiere Gennaro Milone.