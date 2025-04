Sfida gli agenti in un inseguimento e si lancia nel canale

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, lungo la Statale 33 del Sempione, notato un’auto rubata che, invece, di fermarsi alle segnalazioni fatte dagli agenti, scappa inneggiando con gli agenti della Polizia Locale di Rho un inseguimento.

L'uomo alla guida di una Fiat 500 rubata ha cercato di entrare contromano in tangenziale

E’ stata una mattinata di intenso lavoro quella degli uomini del comandante Antonino Frisone che alla fine sono riusciti a recuperare la Fiat 500 rubata al titolare di una impesa di pulizie di Trucazzano mentre stava scaricando dei prodotti davanti a una azienda. L’inseguimento è iniziato quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno, l’uomo alla guida della Fiat 500 rubata ha cercato di seminare gli agenti della Polizia Locale cercando anche di entrare in contromano in tangenziale, cosa quest’ultima che non gli è stata concessa grazie alla prontezza degli agenti rhodensi che, hanno costretto il malvivente a fare una inversione a U.

Raggiunta via dei Fontanili, il ladro ha abbandonato l'auto e si è lanciato nel canale

Uomo alla guida dell’auto rubata che è riuscito a raggiungere, sempre seguito dalla Polizia Locale, via dei Fontanili. Qui, si è fermato, ha abbandonato il mezzo e si è lanciato, seguito a breve da un agente, dentro il canale scolmatore. L’uomo dopo un lungo inseguimento a piedi è riuscito a fare perdere le tracce.

Recuperata l'auto è stata riconsegnata al proprietario, un imprenditore di Trucazzano

Recuperata, invece, l’auto. Portata al Comando di Corso Europa l’auto è stato consegnata al legittimo proprietario che aveva presentato regolare denuncia di furto. Proprietario che ha raccontato agli agenti di aver subito il furto dell’auto mentre scaricava dei prodotti davanti a una azienda di Trucazzano dove avrebbe dovuto eseguire un lavoro.