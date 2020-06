Settimo, riapre via per Vighignolo

Riaperto il passaggio sotto il ponte della tangenzialina che collega Settimo e Vighignolo.

“La via per Vighignolo è riaperta al traffico di tutti i veicoli e dei pedoni. Unica precauzione, non circolare sulle “zone verdi” sotto il ponte, transennate e segnalate” ha scritto poco fa l’amministrazione.

La strada era stata chiusa al traffico ieri, dopo la segnalazione da parte di alcuni automobilisti della caduta di calcinacci. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e le squadre dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.