Cadono calcinacci, chiuso il sottopasso della tangenzialina

Cadono alcuni calcinacci, chiusura temporanea per il sottopassaggio della tangenzialina a Settimo Milanese.

Chiuso il sottopasso della tangenzialina

E’ in corso in questo momento l’intervento degli agenti della Polizia locale e dei Vigili del fuoco a Settimo Milanese sotto il ponte della tangezialina che collega la statale 11 a Molino Dorino. A seguito di una segnalazione da parte di alcuni automobilisti, è stata appurata la caduta di alcuni calcinacci dal ponte della tangenzialina a Settimo Milanese.

Cadono calcinacci

La Polizia locale ha deciso per sicurezza di interrompere temporaneamente il flusso stradale sotto il ponte: i calcinacci sarebbero caduti da elementi non strutturali del ponte, ma solo l’intervento dei Vigili del fuoco e le loro verifiche alla struttura permetteranno di capire la gravità della situazione e stabilire se riaprire o meno il passaggio.

Aggiornamento

Concluso l’intervento di pompieri e polizia locale con la realizzazione di un percorso protetto per pedoni e ciclisti. Il passaggio in auto sarà impedito sino a domani, martedì 30.

“La via per Vighignolo è chiusa a scopo precauzionale in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza del cavalcavia della “tangenzialina” a seguito della caduta di calcinacci.

Solo pedoni e biciclette possono passare, percorrendo unicamente la pista ciclabile.

Nel pomeriggio di domani, martedì 30 giugno, interverrà la ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Milano per la messa in sicurezza del ponte.

L’itinerario dei mezzi pubblici sarà modificato con indicazioni in loco mantenendo le stesse fermate” ha comunicato il Comune alle 20 e 30.

